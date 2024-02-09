деревня Волосово, деревня Волосово, Торжокский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Волосово

Торжокский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Новоторжский уезд
8152Волосово (Богоявленское), с. вл.при колодце.256134857Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тверская губерния, Новоторжский уезд, Вороновская волость
210. Волосово (Богоявленское), село бывшее владельческое, при реке Осуге, дворов 20, жителей 107, церковь православная, лавка

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Новоторжский уезд, Пречистокаменская волость
7Волосово191

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Торжокский район
281630Волосоводеревня57°02'34°34'O-36-106

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Торжокский муниципальный район, Рудниковское сельское поселение
28654464116д Волосоводеревня
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