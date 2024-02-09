деревня Горловщина, деревня Горловщина, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Горловщина

Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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О выделе к одному месту надельной земли крестьянину Доможировской волости деревни Горловщины 2. 1912–1914 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пете Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
3217Горловщина 1-я (Воронова), д. каз.при рр. Свире и Ояте.6914174358
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Новоладожский уезд, Доможировская волость
330. Горловщина, деревня бывшая государственная, при реке Пяти, дворов 10, жителей 43, лавка
331. Горловщина Первая (Сермакса на Носке), деревня бывшая государственная, при реках Ояти и Свири, дворов 24, жителей 97, 5 лавок

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Доможировская волость
Горловщина 1 д.683 стан1444 участок15почтовая станция Доможирово.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район
25621Горловщинадеревня60°30'33°03'P-36-127

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Доможировское сельское поселение
41627410146д Горловщинадеревня
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