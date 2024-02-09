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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О выделе к одному месту надельной земли крестьянину Доможировской волости деревни Горловщины 2. 1912–1914 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пете Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3217Горловщина 1-я (Воронова), д. каз.при рр. Свире и Ояте.6914174358Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
330. Горловщина, деревня бывшая государственная, при реке Пяти, дворов 10, жителей 43, лавка
331. Горловщина Первая (Сермакса на Носке), деревня бывшая государственная, при реках Ояти и Свири, дворов 24, жителей 97, 5 лавок
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Горловщина 1 д.683 стан1444 участок15почтовая станция Доможирово.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
25621Горловщинадеревня60°30'33°03'P-36-127
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
41627410146д Горловщинадеревня