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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Опись водяной мельницы жителя с. Ново-Покровского Ново-Покровской волости Бобровского уезда Андрея Зиновьевича Андросова. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все
Опись крупорушки жителя с. Ново-Покровского Ново-Покровской волости Бобровского уезда Андрея Зиновьевича Андросова. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Показать все
Опись мельницы жителя с. Ново-Покровского Ново-Покровской волости Бобровского уезда Георгия Федосеевича Зайцева. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опи Показать все
Опись просорушки жителя с. Ново-Покровского Ново-Покровской волости Бобровского уезда Александра Селиверстовича Миронова. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все
Опись завода фруктовых и ягодных вод жителя с. Ново-Покровского Ново-Покровской волости Бобровского уезда Митрофана Васильевича Новикова. 1905 г. // Гос. архив Воронежско Показать все
Опись мельницы жителя с. Ново-Покровского Ново-Покровской волости Бобровского уезда Павла Андреевича Ситникова. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опис Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
661Ново-Покровское, с. каз.при р. Доне.373717610261120Церковь православная. Завод кирпичный.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
306. Ново-Покровское, село бывшее государственное, при реке Доне, дворов 278, жителей 2284, волостное правление (уездный город в 38 верстах), церковь православная, школа, Показать все
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Ново-Покровское (Петровское).3853селоН.-Покровского.4473485
Изба на хуторе крест. с. Олень-Колодезя, Коротоякского уезда, аренд. Юрин Фед., кр. с. Н.-Покровского.3859—Олень-Колодез. Коротоякск. уезда.15
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Ново-Покровское