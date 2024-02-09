деревня Шишкино, деревня Шишкино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Шишкино

Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
172Шишкино, д. каз.при колодце.231344187182
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Волынская волость
40. Шишкина, деревня бывшая государственная, дворов 75, жителей 450, кирпичный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Рыбновский район
1551Шишкинодеревня54°47'с.ш.39°34'в.д.N-37-044

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Рыбновский муниципальный район, Истобниковское сельское поселение
61627424121д Шишкинодеревня
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