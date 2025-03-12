деревня Даугавиеши, Birzgales pagasts, Ogres novads (на 2019) — Familio

Даугавиеши

Birzgales pagasts, Ogres novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Латвийская ССР, Огрский район, Даугавиешский сельсовет
населенный пункт Даугавиеши3174710

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Ogres novads, Birzgales pagasts
Daugaviešiagrāk Ogres rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=2750

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