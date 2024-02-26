посёлок Советский, Свердловский район, Северный край (на 1931) — Familio

Советский

Свердловский район, Северный край (на 1931)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Свердловский район, Воробьевский сельсовет
Советский поселок (мед.-ф. п.,шк. крест. мол.) 4000деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 62 км. Летнее: —.Зимнее: 91 км. Летнее: —.97

Мы используем куки для улучшения работы сайта.