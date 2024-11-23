деревня Акатово, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Акатово

Гагаринский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Гжатский уезд
4566Акатово, сц. вл.при колодцах.13½25175652

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Смоленская губерния, Гжатский уезд
Сц. Акатово с дер.24Елиз. Сер. Курманалеева, Анна и Дар. Сер. Шестаковы12640

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Гжатский уезд, Петропавловская волость
237. Акатова, деревня бывшая владельческая, дворов 17, жителей 120, волостное правление (уездный город в 12 верстах). Въ¼ в. — церковь православная, ярмарка. В 5 верстах Показать все

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Гжатский уезд, Петропавло-Глинковская волость
113АкатовоДеревня12196971

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Гагаринский район
87046Акатоводеревня55°36'00"35°12'00"N-36-023

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Гагаринский муниципальный район, Акатовское сельское поселение
66608404101д Акатоводеревня

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