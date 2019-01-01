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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Боровичский уезд
Д. Крестовая, Трубы, Абросимовка, Радки, Вересиловка, Бурег, Савино, Княжья и Косая11Ольга Алекс. Демидова88312302
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
261. Большая Крестова, деревня бывшая владельческая, дворов 67, жителей 402, часовня, 2 лавки
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
3Большая Крестовая (дер.)1-го стана, 5-го зем. уч.Большекрестовского1031431982474452672земледелие———Часовня, хлебо-запасный магазин, чул. маст., мелочная лавка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
59454Большая Крестоваядеревня58°13'00"33°40'00"O-36-068
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49628162121д Большая Крестоваядеревня