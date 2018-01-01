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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
485Екатериновка (Аул), с. вл.при рч. Волчей.8520108372361Церковь православная 1. Завод 1. Ярмарок 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
119. Екатериновка (Дебальцовка), село бывшее владельческое, при реке Волчьей, дворов 158, жителей 940, волостное правление (уездный город в 80 верстах), церковь православ Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Екатериновка3921783438613541293264733
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
2Екатериновка бывшие помещичьи2507506111361
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-4500Катеринівкаселоцентр сільської радир-н Покровськийсільрада Катеринівська