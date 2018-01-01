село Катериновка, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Катериновка

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Александровский уезд
485Екатериновка (Аул), с. вл.при рч. Волчей.8520108372361Церковь православная 1. Завод 1. Ярмарок 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Александровский уезд, Екатериновская волость
119. Екатериновка (Дебальцовка), село бывшее владельческое, при реке Волчьей, дворов 158, жителей 940, волостное правление (уездный город в 80 верстах), церковь православ Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Екатеринославская губерния, Александровский уезд, Екатериновская волость
село Екатериновка3921783438613541293264733

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Александровский уезд, Покровская волость
2Екатериновка бывшие помещичьи2507506111361

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-4500Катеринівкаселоцентр сільської радир-н Покровськийсільрада Катеринівська

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