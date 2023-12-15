Населенное место

Осипаны, им. (Савицкого), жит. 18 (10 м. 8 ж.), дес. 191, у. гор. 18 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 8 в., ст. ж. д. Солы 10 в.

Осипаны, д., жит. 157 (71 м. 86 ж.), дес. 212, раз. см. пред.