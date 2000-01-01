посёлок Митяевский, посёлок Митяевский, Коротоякский уезд, Воронежская губерния (на 1886) — Familio

Митяевский

Коротоякский уезд, Воронежская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
посёлок
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Воронежской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Дело по обвинению жит. п. Митяевского Тресоруковской волости Додонова Николая Потаповича в неявке на регистрацию. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. О Показать все
Дело по обвинению жит. п. Митяевского Тресоруковской волости Желтякова Ивана Леонтьевича в неявке на регистрацию. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. О Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Коротоякский уезд
1743Митяевский, пос. каз.при рч. Форостанке.342465256285

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Коротоякский уезд, Тресоруковская волость
827. Митяевский, поселок бывший государственный, при речке Хворостани, дворов 90, жителей 670, церковь православная

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Коротоякский уезд, Тресоруковская волость
Митяевский3089поселокМитяевскаго132885
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close