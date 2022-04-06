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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Путники, ус. (Володковича), р. Мостище и Чернявка, жит. 8 (3 м. 5 ж.), дес. 5, у. гор. 57 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 30 в., ст. ж. д. Алехновичи 4 в.
Путники, д., р. Мостите и Чернявка, жит. 371 (179 м. 172 ж.), дес. 478, раз. см. пред.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Путники119
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Путники94