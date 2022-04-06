Населенное место

Путники, ус. (Володковича), р. Мостище и Чернявка, жит. 8 (3 м. 5 ж.), дес. 5, у. гор. 57 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 30 в., ст. ж. д. Алехновичи 4 в.