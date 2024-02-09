хутор Сморшки, хутор Сморшки, Козелецкий уезд, Черниговская губерния (на 1886) — Familio

Сморшки

Козелецкий уезд, Черниговская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
хутор
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Козелецкий уезд
1162Сморшки (Сморжки), с. каз. и вл.при болоте Галло.101260120134Церковь православная 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Козелецкий уезд, Чемерская волость
328. Сморшки, село бывшее государственное, дворов 55, жителей 282, церковь православная, питейный дом, 4 ветряных мельницы
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close