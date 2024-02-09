городской посёлок Богушевск, городской посёлок Богушевск, Сенненский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Богушевск

Сенненский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
городской посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Оршанский уезд, Серекоротнянская волость
56Стан. БогушевскаяшоссеСерекорот. оз. Упр. Мин. пут. с. 54339Кичинского пр. 12146
60При д. Добрине казар., ст. Богушевка В.-Ж. ж. д. большой дор. ручьеМин. пут. сообщ. 154Серекоротн. пр. 11338

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Сенненский район
гп Богушевск3133

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Сенненский район, Богушевский сельсовет
гп Богушевск1437
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