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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
56Стан. БогушевскаяшоссеСерекорот. оз. Упр. Мин. пут. с. 54339Кичинского пр. 12146
60При д. Добрине казар., ст. Богушевка В.-Ж. ж. д. большой дор. ручьеМин. пут. сообщ. 154Серекоротн. пр. 11338
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
гп Богушевск3133
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
гп Богушевск1437