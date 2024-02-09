село Радковцы, село Радковцы, Хмельницька область (на 2018) — Familio

Радковцы

Хмельницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Староконстантиновский уезд, Огиевецкая волость
1883. Радковцы, деревня бывшая владельческая, дворов 37, жителей 295, питейный дом, черепич. зав.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Хмельницька область
А-26700Радківціселоцентр сільської радир-н Старокостянтинівськийсільрада Радковецька
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