село Омельгород, село Омельгород, Кіровоградська область (на 2018) — Familio

Омельгород

Кіровоградська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Чигиринский уезд, Трилесская волость
1537. Омельгород, деревня бывшая владельческая, дворов 123, жителей 624, школа, питейный дом

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Чигиринский уезд, Цветнянская волость
Омельгород дер.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Кіровоградська область
А-11831Омельгородселор-н Олександрівськийсільрада Ясинівська
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