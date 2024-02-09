село Казаклия, село Казаклия, Автономное территориальное образование Гагаузия (на 2017) — Familio

Казаклия

Автономное территориальное образование Гагаузия (на 2017)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Бендерский уезд
395Казаяклия, болг. кол.при долине Кара - Туркмен.89194772688Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Бендерский уезд, Чадыр-Лунгская волость
287. Базаяклия, колония болгарская, при балках Кара-Туркмен и Кара-Чокрак, дворов 398, жителей 2287, церковь православная, школа, 6 лавок

Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года

Русское названиеМолдавское название
Автономное территориальное образование Гагаузия
КазаклияCazaclia
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