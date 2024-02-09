село Старомищина, село Старомищина, Тернопільська область (на 2018) — Familio

Старомищина

Тернопільська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Староконстантиновский уезд, Волочиская волость
1818. Фридриховка, деревня бывшая владельческая, при реке Збруче, дворов 51, жителей 400, католическая часовня, школа, трактир, склад земледельч. машин.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Тернопільська область
А-22914Староміщинаселоцентр сільської радир-н Підволочиськийсільрада Староміщинська
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