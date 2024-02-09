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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
299. Антоновка (Рейментарщина), село бывшее владельческое, дворов 135, жителей 1076, церковь православная, школа, питейный дом, 5 ветряных мельниц
Список населённых мест Киевской губернии 1900 года
Наименование населённых пунктов
Антоновка село.
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-10575Мала Антонівкаселоцентр сільської радир-н Білоцерківськийсільрада Малоантонівська