деревня Никуличи, деревня Никуличи, Свердловский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Никуличи

Свердловский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Мценский уезд
3528Никуличи (Степановский Хутор), сц. вл.при руч. Никуличе.57558253229

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Мценский уезд, Городищенская волость
1034. Никуличи (Степановка), сельцо бывшее владельческое, дворов 69, жителей 548, кирпичный завод

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

record_textВерст до почтыПочта
Орловская губерния, Мценский уезд, Городищенская волость
Никуличское общество5Почтовое отделение Долгое

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Орловская губерния, Мценский уезд, Городищенская волость
село Никольское-Городище

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Свердловский район
63628Никуличидеревня52°47'с.ш.36°30'в.д.N-37-110

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Свердловский муниципальный район, Новопетровское сельское поселение
54652416131д Никуличидеревня
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