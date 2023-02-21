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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2616Новое Бокино (Ляпунова), сц. вл.при рч. Боке.512655375378Ярмарок 2.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Ряжский уезд
Сц. Новое Бокино27Ив. Петр. Ляпунов1573230
Сц. Новое Бокино28Алекс. Петр. Ляпунов1583025
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
985. Нв. Бокино, сельцо бывшее владельческое, при речке Верде, дворов 85, жителей 770, лавка, торжок по субб., баз. в среду на маслянице, ярмарка в д. Преполовенья и 14-г Показать все
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Новое Бокино Ляпуново тож сельцо5041на Шацком тр. при речке Боке1365474691016—631ТресвятскоеЯрм. в Препол. и Воздвижение, базар на сырной нед., кирпич. зав., каз. вин. лав., 3 ветрян. мельн., 3 торгов. лавки.
Двор. Авиловой Ново Бокино вл. ус.50423352055—631½Тресвятское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
984Новобокиносело53°33'с.ш.40°50'в.д.N-37-094
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61640454101с Новобокиносело