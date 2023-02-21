село Новобокино, Сараевский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Новобокино

Сараевский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Ряжский уезд
2616Новое Бокино (Ляпунова), сц. вл.при рч. Боке.512655375378Ярмарок 2.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Ряжский уезд
Сц. Новое Бокино27Ив. Петр. Ляпунов1573230
Сц. Новое Бокино28Алекс. Петр. Ляпунов1583025

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Козмодемьянская волость
985. Нв. Бокино, сельцо бывшее владельческое, при речке Верде, дворов 85, жителей 770, лавка, торжок по субб., баз. в среду на маслянице, ярмарка в д. Преполовенья и 14-г Показать все

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Козьмо-демьяновская волость
Новое Бокино Ляпуново тож сельцо5041на Шацком тр. при речке Боке1365474691016631ТресвятскоеЯрм. в Препол. и Воздвижение, базар на сырной нед., кирпич. зав., каз. вин. лав., 3 ветрян. мельн., 3 торгов. лавки.
Двор. Авиловой Ново Бокино вл. ус.5042335205563Тресвятское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Сараевский район
984Новобокиносело53°33'с.ш.40°50'в.д.N-37-094

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Сараевский муниципальный район, Новобокинское сельское поселение
61640454101с Новобокиносело

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