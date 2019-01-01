село Прогорелое, село Прогорелое, Петропавловский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Прогорелое

Петропавловский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Опись имущества конного маслобойного завода жительницы слободы Прогорелой Березняговской волости Богучарского уезда Девотченковой Евдокии Ивановны. 1903 г. // Гос. архив Показать все
Опись имущества конного маслобойного завода жителя слободы Прогорелой Березняговской волости Богучарского уезда Мирошникова Александра Гавриловича. 1903 г. // Гос. архив Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Богучарский уезд
919Прогорелая, слоб. каз.при озз. Афанасьевском и Гаврицком.261835015551591Церковь православная. Ярмарка.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Богучарский уезд, Березняговская волость
349. Прогорелое, слобода бывшая государственная, при озере Афанасьевском, дворов 224, жителей 1303, церковь православная, лавка, ярмарка

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Богучарский уезд, Березняговская волость
Прогорелая5523слободаПрогореловскаго2841720

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Петропавловский район
7593Прогорелоесело49°57'с.ш.40°53'в.д.M-37-082

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Петропавловский муниципальный район, Новолиманское сельское поселение
20637424126с Прогорелоесело
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