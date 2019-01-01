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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Опись имущества конного маслобойного завода жительницы слободы Прогорелой Березняговской волости Богучарского уезда Девотченковой Евдокии Ивановны. 1903 г. // Гос. архив Показать все
Опись имущества конного маслобойного завода жителя слободы Прогорелой Березняговской волости Богучарского уезда Мирошникова Александра Гавриловича. 1903 г. // Гос. архив Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
919Прогорелая, слоб. каз.при озз. Афанасьевском и Гаврицком.261835015551591Церковь православная. Ярмарка.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
349. Прогорелое, слобода бывшая государственная, при озере Афанасьевском, дворов 224, жителей 1303, церковь православная, лавка, ярмарка
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Прогорелая5523слободаПрогореловскаго2841720
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7593Прогорелоесело49°57'с.ш.40°53'в.д.M-37-082
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20637424126с Прогорелоесело