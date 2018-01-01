село Рогачов, Житомирська область (на 2018) — Familio

Рогачов

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Новград-Волынский уезд, Гульская волость
1245. Рогачев, местечко бывшее владельческое, при реке Случе, дворов 77, жителей 489, церковь православная, еврейский молитвенный дом, школа, 15 лавок, кирпичный завод

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Волынская губерния, Новоград-Волынский уезд, Рогачевская волость
местечко Рогачев141379875380666086642132501061

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-6539Рогачівселор-н БаранівськийБаранівська міська об'єднана територіальна громада

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