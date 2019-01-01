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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Письмо новгородской дворянки Осокиной А. председателю Новгородской уездной земской управы Лутовинову А.Г. о тяжелом материальном положении, 13.09.1889 г. Источник: Показать все
Письмо новгородской дворянки Осокиной А. председателю Новгородской уездной земской управы Лутовинову А.Г. о тяжелом материальном положении, 24.04.1889 г. Источник: Показать все
Письмо новгородской дворянки Осокиной А. председателю Новгородской уездной земской управы Лутовинову А.Г. о тяжелом материальном положении, 27.03.1889 г. Источник: Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
4Борок (дер.)4-го стана, 4-го зем. уч.Борковского37481261052314743½земледелиевыпойка телятрека Луга.рекаЧасовня, хлебо-запасный магазин, мелочная лавка, ветряная мельница
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
59113Борокдеревня58°36'00"30°36'00"O-36-050
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49603413111д Борокдеревня