село Макартетино, село Макартетино — Familio

Макартетино

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Старобельский уезд
2869Макортетино, сел. каз.при лесе Байраке Сухом.4523217544555

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Старобельский уезд, Осиновская волость
714. Макортетино, село бывшее государственное, дворов 159, жителей 847, церковь православная

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Луганська область
А-13275Макартетинеселор-н НовопсковськийНовопсковська селищна об'єднана територіальна громада
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