деревня Антоновка, Добрушский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Антоновка

Добрушский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Гомельский уезд
Им. Антоновка23Клем. Сем. Крушевский455Не показано157

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Гомельский уезд, Носовичская волость
157. Антоновка, местечко бывшее владельческое, дворов 77, жителей 517, церковь православная, каплица, еврейская школа, винокуренный завод, 2 ветряные мельницы, 5 ярмарок

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Гомельский уезд, Носовичская волость
11Мест. Антоновкапроселочнойручьи Прудовке ЕремовкаАнтоновск. с. о. церк. земли127 2119 5381 1Антоновского пр. 18628
20Фол. Антоновкапроселочнойруч. Прудовке и Еремовкекуп. Н. А. Борисову, прав. 1189Антоновск. пр. 18628

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Добрушский район, Носовичский сельсовет
д Антоновка369

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Добрушский район, Носовичский сельсовет
д. Антоновка199

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