- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Показать все
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Показать все
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Гомельский уезд
Им. Антоновка23Клем. Сем. Крушевский455Не показано157
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
157. Антоновка, местечко бывшее владельческое, дворов 77, жителей 517, церковь православная, каплица, еврейская школа, винокуренный завод, 2 ветряные мельницы, 5 ярмарок
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
11Мест. Антоновкапроселочнойручьи Прудовке ЕремовкаАнтоновск. с. о. церк. земли127 2119 5381 1Антоновского пр. 18628
20Фол. Антоновкапроселочнойруч. Прудовке и Еремовкекуп. Н. А. Борисову, прав. 1189Антоновск. пр. 18628
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Антоновка369
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Антоновка199