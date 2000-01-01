деревня Пийлама, Хаапсалуский район, Эстонская ССР (на 1976) — Familio

Пийлама

Хаапсалуский район, Эстонская ССР (на 1976)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Эстонии

Список населённых мест Эстляндской губернии к 1912 году

№№ по порядкуНазваниеЧисло жителейЧисло дворовВерст до волостного правленияВерст до уездного городаПравославный приходЕвангелическо-лютеранский приходУчреждения
Гапсальский уезд, Ороская волость
2190.0Деревня Пийлама7919½14-Пенал

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Эстонская ССР, Хаапсалуский район, Линнамяэский сельсовет
село Пийламаа4269730

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