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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1968Большое Жоково, д. вл.при колодце.401858190196
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
713. В. Жохово, село бывшее владельческое, дворов 47, жителей 353, церковь православная, лавка, 2 постоялых двора
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Большое Жоково село3293на тракте Мих.-Зарайс.5726925852750395ОкуньковоЦер. кам., цер.-пр. шк. смеш., 2 хлебоз. магаз., 3 мелоч. лав., 2 кузн. кирпич. сарай и 3 постоялых двора
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
550Большое Жоковосело54°35'с.ш.38°57'в.д.N-37-054
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61627476206с Большое Жоковосело