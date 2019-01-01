село Большое Жоково, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Большое Жоково

Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Рязанской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Михайловский уезд
1968Большое Жоково, д. вл.при колодце.401858190196

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Окуньковская волость
713. В. Жохово, село бывшее владельческое, дворов 47, жителей 353, церковь православная, лавка, 2 постоялых двора

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Окуньковская волость
Большое Жоково село3293на тракте Мих.-Зарайс.5726925852750395ОкуньковоЦер. кам., цер.-пр. шк. смеш., 2 хлебоз. магаз., 3 мелоч. лав., 2 кузн. кирпич. сарай и 3 постоялых двора

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Рыбновский район
550Большое Жоковосело54°35'с.ш.38°57'в.д.N-37-054

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Рыбновский муниципальный район, Пионерское сельское поселение
61627476206с Большое Жоковосело

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