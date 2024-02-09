деревня Николо-Пустынь, деревня Николо-Пустынь, Зубцовский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Николо-Пустынь

Зубцовский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Зубцовский уезд
4993Никольская пустынь, с. каз.при колодце.401858187203Церковь православная 1. Ярмарка 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тверская губерния, Зубцовский уезд, Краснохолмская волость
61. Никольская пустынь, село бывшее государственное, дворов 66, жителей 449, церковь православная, ярмарка: в понед. на масл., 9-го мая и 6-го дек.

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Зубцовский уезд, Краснохолмская волость
13Никольская пустынь872

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Зубцовский район
129392Николо-Пустыньдеревня56°02'35°12'O-36-143

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Зубцовский муниципальный район, Княжьегорское сельское поселение
28618414201д Николо-Пустыньдеревня
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