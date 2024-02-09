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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4993Никольская пустынь, с. каз.при колодце.401858187203Церковь православная 1. Ярмарка 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
61. Никольская пустынь, село бывшее государственное, дворов 66, жителей 449, церковь православная, ярмарка: в понед. на масл., 9-го мая и 6-го дек.
Список населённых мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
13Никольская пустынь872
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
129392Николо-Пустыньдеревня56°02'35°12'O-36-143
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28618414201д Николо-Пустыньдеревня