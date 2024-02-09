деревня Сломнино, деревня Сломнино, Сменцевская волость, Мышкинский уезд (на 1901) — Familio

Сломнино

Сменцевская волость, Мышкинский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело о взносе денег государственным крестьянином дер. Сломнино Сменцевской волости Мышкинского уезда Егором Михайловичем Якуниным для освобождения от платежа оброчной под Показать все
Дело о взносе денег государственным крестьянином дер. Слошнино Сменцевской волости Мышкинского уезда Егором Никитичем Сберегаевым для освобождения от платежа оброчной под Показать все
Дело по анонимному заявлению крестьян дер. Сломнино Сменцевской волости Мышкинского уезда о незаконных поборах с крестьян, не бывших на сельских сходах. 1888 г. // Гос. а Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Мышкинский уезд
4010Сломнино, д. каз.при р. Волге.16½42½246894
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мышкинский уезд, Сменцевская волость
д. СломиноV. Синицинское общество100193434Сменцевский приход
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