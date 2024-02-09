- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Дело о взносе денег государственным крестьянином дер. Сломнино Сменцевской волости Мышкинского уезда Егором Михайловичем Якуниным для освобождения от платежа оброчной под Показать все
Дело о взносе денег государственным крестьянином дер. Слошнино Сменцевской волости Мышкинского уезда Егором Никитичем Сберегаевым для освобождения от платежа оброчной под Показать все
Дело по анонимному заявлению крестьян дер. Сломнино Сменцевской волости Мышкинского уезда о незаконных поборах с крестьян, не бывших на сельских сходах. 1888 г. // Гос. а Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4010Сломнино, д. каз.при р. Волге.16½42½246894Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. СломиноV. Синицинское общество1001934—34Сменцевский приходПоказать скан