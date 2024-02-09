деревня Ширковщина, деревня Ширковщина, Каковчинская волость, Сеннинский уезд (на 1910) — Familio

Ширковщина

Каковчинская волость, Сеннинский уезд (на 1910)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Сеннинский уезд, Каковчинская волость
2Дер. ШирковщинатрактеколодцеКаковчинск. с. о. 103931Каковчинск. пр. 8033
80Фол. Ширковщинапроселкеколодцедв. Р. Зану, кат. 1119Смольянск. р.-к. 8033
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close