деревня Гусынино, деревня Гусынино, Васильковская волость, Мышкинский уезд (на 1901) — Familio

Гусынино

Васильковская волость, Мышкинский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело о зачете денег крестьянке дер. Гусынино Васильевской волости Мышкинского уезда Авдотье Ефимовой, внесенных ее отцом Ефимом Перфильевым в уплату капитального долга по Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Мышкинский уезд
3852Гусынино, д. вл.при р. Корожичне.451563633
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мышкинский уезд, Васильковская волость
д. ГусыниноVIII. Гусынинское общество21122522Зеленцовский приход
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