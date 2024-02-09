деревня Макаров Двор, деревня Макаров Двор, Няндомский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Макаров Двор

Няндомский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Архангельской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Каргопольский уезд
1959Гришинская (Макаров двор), д.при оз. Моше.122¼49¼51221
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Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Каргопольский уезд, Большесторонская волость
Гришинская2136деревняРусские204556101

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Няндомский район
82830Макаров Двордеревня61°46'с.ш.40°53'в.д.P-37-082

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Няндомский муниципальный район, Мошинское сельское поселение
11644428386д Макаров Двордеревня
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