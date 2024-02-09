хутор Менжулюк, хутор Менжулюк, Старооскольский, Белгородская область (на 2019) — Familio

Менжулюк

Старооскольский, Белгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Белгородской области

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Нижнедевицкий уезд, Истобенская волость
«Меньжилюка» хутор при водян мельнице.2991владельческий хутор740

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Белгородская область, Старооскольский район
134177Менжулюкхутор51°12'38°29'M-37-029

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Белгородская область, Старооскольский
14740000461х Менжулюкхутор
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