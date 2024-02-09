посёлок базы отдыха "Солнечная поляна", посёлок базы отдыха "Солнечная поляна", Одинцовский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

базы отдыха "Солнечная поляна"

Одинцовский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Москвы и Московской области

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Одинцовский район
305927базы отдыха "Солнечная поляна"посёлок55°41'с.ш.36°42'в.д.N-37-002

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Одинцовский муниципальный район, Никольское сельское поселение
46641449121п базы отдыха "Солнечная поляна"поселок
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