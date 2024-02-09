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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2822Екатериновка (Евдокимовка, Малые Бурдеи), д. вл.при рч. Кучургане.592102623Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
654. Екатериновка, деревня бывшая владельческая, при речке Кучургане, дворов 7, жителей 32, винный склад
Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года
НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
деревня Екатериновка (Малые Бурдии) (сельское общество)23415798