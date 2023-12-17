деревня Батуки, Ивьевский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Батуки

Ивьевский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Ошмянский уезд, Трабская волость
Батуки, д., р. Трепетушка, жит. 41 (23 м. 18 ж.), дес. 78, у. гор. 25 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Бинякони 35 в.
Батуки, д., р. Трепетушка, жит. 107 (51 м. 57 ж.), дес. 201, раз. см. предыдущ.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Ивьевский район, Трабский сельсовет
д Батуки17

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Ивьевский район, Трабский сельсовет
д. Батуки23

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