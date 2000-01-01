выселки Коверинские, Шацкий уезд, Тамбовская губерния (на 1860) — Familio

Коверинские

Шацкий уезд, Тамбовская губерния (на 1860)

Статус
не существует
Тип
выселки
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Шацкий уезд
С. Коверино, Выселки Коверинские27Ал. Вас. Кузьмин161736

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