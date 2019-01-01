деревня Остров, Солецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Остров

Солецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Находки

Где упоминается данное место
О рассмотрении плана нового расположения д. Остров Вшельской волости Лужского уезда; план. 1904 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фон Показать все
По прошению крестьянина д. Остров Вшельской волости Лужского уезда Г. Михайлова об отмене постановления уездного съезда. 1904–1905 гг. // Центральный государственный исто Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2400Острова, д. вл.при колодцах.7541287898

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Вшельская волость
Остров д.945 стан3857 участок31посад Сольцы, Псковской губернии

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Солецкий район
312951Островдеревня58°08'00"29°57'00"O-35-072

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Солецкий муниципальный район, Дубровское сельское поселение
49638422316д Островдеревня

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