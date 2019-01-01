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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О рассмотрении плана нового расположения д. Остров Вшельской волости Лужского уезда; план. 1904 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фон Показать все
По прошению крестьянина д. Остров Вшельской волости Лужского уезда Г. Михайлова об отмене постановления уездного съезда. 1904–1905 гг. // Центральный государственный исто Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2400Острова, д. вл.при колодцах.7541287898
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Остров д.945 стан3857 участок31посад Сольцы, Псковской губернии
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
312951Островдеревня58°08'00"29°57'00"O-35-072
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49638422316д Островдеревня