деревня Будище, Сенненский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Будище

Сенненский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Сеннинский уезд, Пустынская волость
18Заст. Будищебол. дорогеоз. Добринецдв. Т. О. Жуковской. р.-кат114643Сенненск. р.-кат1034

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Сенненский район, Немойтовский сельсовет
д Будище51

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Сенненский район, Немойтовский сельсовет
д. Будище20

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