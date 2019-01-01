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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Богородицерождественской Вашкинской церкви. Список арх Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
511. Вашки, село бывшее государственное, при реке Вашкинской, дворов 54, жителей 262, волостное правление (уездный город в 55 верстах), церковь православная, часовня, шко Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Вашки10321337957585170818603568[...]
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
5Вашки (с.)2-го стана, 1-го зем. уч.Вашкинского688021322243556++земледелиерыболовствоВытегорский почтовый трактозеро Белое, река Вашка.Церковь, часовня, волостное правление, министерское училище, больница, почтовая станция, земская станция, пчт. отд., врач. и фельдш. п., хлебо-запасный магазин, с.-хоз. с Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33829Вашкидеревня60°18'с.ш.37°57'в.д.P-37-136
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19612404150д Вашкидеревня