деревня Карлино, деревня Карлино, Богородицкий муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Карлино

Богородицкий муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тульской области

Находки

Где упоминается данное место
Подворные карточки крестьянских хозяйств д. Карлино Папоротской вол. Богородицкого у. Т. 1. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 1056.
Подворные карточки крестьянских хозяйств д. Карлино Папоротской вол. Богородицкого у. Т. 2. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 1057.
Дело о выкупе земельного участка из имения помещицы Ольги Алексеевны Челищевой временнообязанными крестьянами д. Карлины Папортской вол. Богородицкого у. 1883–1884 гг. // Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Богородицкий уезд
1009Муравлянка (Карлино), д. вл.при верховьях рч. Муравлянки.151832146144
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Богородицкий район
390293Карлинодеревня53°42'с.ш.38°22'в.д.N-37-077

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Богородицкий муниципальный район, Бахметьевское сельское поселение
70608404136д Карлинодеревня
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