село Крюково, село Крюково, Еловский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Крюково

Еловский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Осинский уезд
4050Крюково, сел.при рч. Крюковой.3545125377418Церковь православная 1. Почтовая станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Осинский уезд, Еловская волость
1289. Крюково, село бывшее удельное, при речке Крюковке, дворов 165, жителей 855, церковь православная, кулевое зав., почтовая станция

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Осинский уезд, Еловская волость
3) с. Крюково на р. Каме, прав. церк., зем. шк., библиотека, распл.Крюковское общество200605629Бывшие удельныеПравославныеРусские3515

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Еловский район
346807Крюковосело57°07'00"55°04'00"O-40-099

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Еловский муниципальный район, Еловское сельское поселение
57618407131с Крюковосело
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