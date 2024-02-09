деревня Варкавиеши, деревня Варкавиеши, Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads (на 2021) — Familio

Варкавиеши

Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Двинский уезд, Ликсненская волость
105ВарковишкидеревняВарковишки, озероНицгальского, римско-католическогоНицгальскому сельскому обществу25

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Augšdaugavas novads, Nīcgales pagasts
Vorkavīšiagrāk Daugavpils rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=941

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Augšdaugavas novads, Nīcgales pagasts
Vārkavieši100121568ciemsEKS
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