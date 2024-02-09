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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3173Турыш большой, дер.при рч. Иргиной.2015106283277Мечеть 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
988. Большой Турыт, деревня бывшая государственная, при речке Ириной, дворов 80, жителей 580, мечеть
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
15) дер. Большой-Турыш, на р. Иргише, мечеть, земск. школа, распланированаБольше-Турышинское общество182504452Бывшие государственныеМагометанеТатары1718
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
37947Большой Турышсело56°46'с.ш.57°38'в.д.O-40-116
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65713000366с Большой Турышсело