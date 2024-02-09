- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
215. Шестаки, село бывшее государственное, при реке Голубине, дворов 33, жителей 226, церковь православная
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
25Дер. Шестакипроселочнойр. ГолубинеСельскому общ. 48197164Кищицкого пр. 4625
46Хутор Шестакипроселочнойр. Голубинедв. А. Ал. Гебелю, прав. ———принадл. к фол. Сосновке4523
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Шестаки14
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Шестаки23