деревня Шестаки, деревня Шестаки, Шкловский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Шестаки

Шкловский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Горецкий уезд, Городищенская волость
215. Шестаки, село бывшее государственное, при реке Голубине, дворов 33, жителей 226, церковь православная

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Горецкий уезд, Городищенская волость
25Дер. Шестакипроселочнойр. ГолубинеСельскому общ. 48197164Кищицкого пр. 4625
46Хутор Шестакипроселочнойр. Голубинедв. А. Ал. Гебелю, прав. принадл. к фол. Сосновке4523

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Шкловский район, Ордатский сельсовет
д Шестаки14

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Шкловский район, Городищенский сельсовет
д. Шестаки23
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