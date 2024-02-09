посёлок Елизаветино, посёлок Елизаветино, Электросталь, Московская область (на 2019) — Familio

Елизаветино

Электросталь, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Московская губерния, Богородский уезд
Сц. Елизаветино с дерев.15Всевол. Никол. Синягин39640130

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Богородский уезд, Игнатьевская волость
С-цо Елизаветино (имение Малютина)168станция Гжель. 1½2
Имение Т-ва П. Малютина, при с-це Елизаветине168

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Электросталь
140578Елизаветинопосёлок55°44'с.ш.38°30'в.д.N-37-006

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Электросталь
46790000116п Елизаветинопоселок
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