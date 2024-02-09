деревня Сула, деревня Сула, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Сула

Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Татарстан
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугульминский уезд
508Сула (Верхосулье), с. вл.при р. Суле.1525128468518Церковь православная 1. Фабрика 1.
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Самарская губерния, Бугульминский уезд
С. Богоявленское с дер.14Д. Н. Рычков68938196

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугульминский уезд, Богоявленская волость
209. Богоявленское (Верхосулье, Сула), село бывшее владельческое, при реке Суле, дворов 4, жителей 52, волостное правление (уездный город 15 в ), церковь православная, су Показать все

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бугульминский уезд, Богоявленская волость
С. Богоявленское (Сула тож) Мещ. Русск. Прав.1519Р. Сула240151298271268

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Самарская губерния, Бугульминский уезд, Богоявленская волость
село Сула (Богоявленское)

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Бугульминский район
188985Суладеревня54°25'52°46'N-39-058

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Бугульминский муниципальный район, Петровское сельское поселение
92617452121д Суладеревня
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