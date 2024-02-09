деревня Дворчаны, деревня Дворчаны, Поставский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Дворчаны

Поставский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Свенцянский уезд, Ясевская волость
Дворчаны, д., р. Воронка, жит. 171 (86 м. 85 ж.), дес. 257, у. гор. 47 в., вол. пр. 1½ в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Поставы 8½ в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Поставский район, Камайский сельсовет
д Дворчаны170

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Поставский район, Камайский сельсовет
д. Дворчаны79
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