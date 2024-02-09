деревня Золотуха Зарецкая, деревня Золотуха Зарецкая, Николо-Кормская волость, Рыбинский уезд (на 1901) — Familio

Золотуха Зарецкая

Николо-Кормская волость, Рыбинский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело о наделении пахотной и лесной землей семейства Куркиных, причисленных к дер. Золотуха-Зарецкая Николо-Кормской волости Рыбинского уезда. 1876–1883 гг. // Гос. архив Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Рыбинский уезд
8354Золотуха Зарецкая, д. каз.при колодцах.404562021
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Рыбинский уезд, Николо-Кормская волость
д. Золотуха ЗаречнаяIII. Охотинское общество101 [В Угличском уезде]442?Круглицкий приход
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